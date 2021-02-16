Голливудская звезда Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников новостью из личной жизни. Сетью распространяется информация о том, что знаменитость закрутила новый роман, однако пока не рассекречивает своего бойфренда.

Дженнифер Энистон известна не только ролями в знаменитых лентах, но и своими громкими романами. Она уже пришла в себя после тяжелого развода с Джастином Теру и теперь закрутила новый роман.

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Новый роман Дженнифер Энистон

В западных СМИ появилась информация от источников, близких к знаменитости. Пока ничего не известно о ее новом бойфренде, однако отмечается, что он хорошо относится к звезде "Друзей" и оберегает ее.

У них много общего. Он приземленный, красивый, заставляет ее смеяться, чувствовать себя в безопасности. Дженнифер доверяет ему,

– поделился источник.

Также недавно на личной странице в инстаграме Дженнифер намекнула на то, чего ожидает от отношений. Энистон отметила, что знает, стоят ли они потраченного времени и усилий. Тогда актриса поделилась кадрами из документального фильма о певице Эрте Китт, в котором рассказывалось о готовности женщины идти на компромиссы в отношениях.

Как сообщает Mirror, в одном из интервью Эрта рассказала, что она считает неразумным идти на компромиссы, если в ее жизнь входит мужчина. Дженнифер согласна с таким мнением исполнительницы.

Брак Дженнифер Энистон с Джастином Теру