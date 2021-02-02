Светская львица Пэрис Хилтон в который раз взбудоражила сеть провокационным фото. Она предстала перед камерой полностью обнаженная среди алых роз.

Источник: инстаграм Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон продолжает будоражить воображение поклонников провокационными фотографиями. В сети звезда в очередной раз распространила фото, где позирует обнаженной.

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Певица предстала перед камерой на фоне розовой стены. Она позировала обнаженной, сидя на полу среди невероятно красивых алых роз. Интимные зоны звезды прикрывала неординарная белизна из цветов. Также на ней были красные туфли на каблуке и колготки в тон кожи.

Волосы красавица-блондинка уложила в роскошные локоны. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах. Уши Пэрис украшали изысканные серьги в форме сердец.

Хилтон соблазнительно смотрела в камеру, демонстрируя свою сексуальность и женственность.

Сексуальная Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон