Оголена в трояндах: Періс Гілтон розбурхала мережу сексуальним образом – фото 18+
Світська левиця Періс Гілтон вкотре розбурхала мережу провокативним фото. Вона постала перед камерою повністю оголена серед червоних троянд.
Джерело: інстаграм Періс Гілтон
Періс Гілтон продовжує розбурхувати уяву шанувальників провокативними світлинами. У мережі зірка вкотре поширила фото, де позує оголеною.
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Співачка постала перед камерою на тлі рожевої стіни. Вона позувала оголеною, сидячи на підлозі серед неймовірно красивих червоних троянд. Інтимні зони зірки прикривала неординарна білизна з квітів. Також на ній були червоні туфлі на підборах та сітчасті колготки в тон шкіри.
Волосся красуня-білявка вклала у розкішні локони. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах. Вуха Періс прикрашали вишукані сережки у формі сердець.
Гілтон звабливо дивилася в камеру, демонструючи свою сексуальність та жіночність.
Сексуальна Періс Гілтон / Фото з інстаграму Періс Гілтон
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