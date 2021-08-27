40-летняя Пэрис Хилтон никогда не изменяет своему гламурному и соблазнительному стилю. Не удивительно, что на обложке Harper's Bazaar Thailand она появилась в мини-платье от турецкого бренда Haleia, который одевает звезд на красные дорожки.

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Наряд светской львицы – нежно-розовый, с пикантным декольте и рюшами на плечах и юбке. Рукава в сеточку и зона ниже груди инкрустирована кристаллами. Следовательно, образ блестящий и кокетливый – все, как любит Пэрис Хилтон.

Несмотря на то, что самая дорогая сумка в гардеробе звезды стоит 65 тысяч долларов, платье она выбрала недешевое. Мини-наряд стоит 2 100 долларов – свыше 56 тысяч гривен.

Пэрис Хилтон в платье за 56 тысяч гривен / Фото Harper's Bazaar Thailand

Автором эффектной обложки стал фотограф из Перу Жак Бурга. На личной странице в инстаграме он обнародовал еще один фантастический кадр со съемки для Harper's Bazaar Thailand.

На нем Пэрис Хилтон позировала в ослепительно сверкающем платье длины ультрамини. Наряд с длинными рукавами и закрытым декольте она дополнила широким черным поясом и плотными колготками. Лакированные туфли с камнями дополнили безупречный аутфит светской дивы, а зеркала, среди которых она позировала, добавили шарма.

К слову, в новой фотосессии Пэрис Хилтон позировала с обручальным кольцом, стоимость которого оценивают в два миллиона долларов. Так, знаменитость не упустила возможность похвастаться перстнем с 15 бриллиантами.

Пэрис Хилтон для Harper's Bazaar Thailand / Фото из инстаграма Жака Бурги