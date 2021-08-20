С американским комиком и телеведущим Пэрис Хилтон пообщалась в разгар подготовки к свадьбе с венчурным капиталистом Картером Реумом. Она раскрыла несколько секретов предстоящего празднования и поразила публику новым роскошным выходом.

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"Всегда приятно проводить время с Джимми Фэллоном на "Вечернем шоу". Люби его. Такой смешной и милый всегда", – поделилась эмоциями светская львица.

Образ Пэрис Хилтон

К каждому выходу в свет модель относится очень тщательно и каждый раз превосходит саму себя. На этот раз она сделала ставку на голубом мини-платье из осенней коллекции немецкого дома моды Philipp Plein.

На Пэрис Хилтон кокетливый наряд инкрустирован стразами.

Экстремальное декольте, смелая длина и пояс с пряжкой в форме сердца фантастически подчеркнули хрупкую талию 40-летней светской львицы.

Так, она окончательно опровергла слухи о беременности.

Пэрис Хилтон с ног до головы одета в вещи премиальных брендов. Платье от Филиппа Плейна она сочетала с босоножками на высоких шпильках от итальянского дома моды Valentino. Тогда как над макияжем звезды колдовал известный визажист Кристофер Бокль.

В комментариях фанаты сравнили Пэрис Хилтон с принцессой Disney и назвали "современной Золушкой".



Пэрис Хилтон и Джимми Фэллон / Фото из инстаграма светской львицы



Пэрис Хилтон и Джимми Фэллон / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон и Кристофер Бокль / Фото из инстаграма визажиста

Не удивительно, что на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном Пэрис Хилтон появилась в наряде со стразами. На днях она показала фанатам самую большую роскошь своего гардероба – сумку от Hermès за 65 тысяч долларов. Самый дорогой и любимый аксессуар в шкафу светской львицы украшен 60 тысячами кристаллов Swarovski, что свидетельствует о ее неистовой любви ко всему блестящему и сияющему.