Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности

На днях в сети появилась информация о том, что 40-летняя певица Пэрис Хилтон беременна первенцем. Светская львица в своем подкасте опровергла эти слухи. Она добавила, что хотела бы, чтобы это произошло после свадьбы.

Поклонники знаменитости начали засыпать ее поздравлениями с беременностью, поэтому она решила сделать официальное заявление.

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Пэрис Хилтон о беременности

Артистка опровергла слухи о беременности в новом эпизоде своего подкаста This Is Paris, который назвала "Я беременна?". Хилтон заявила, что она не может дождаться, когда в 2022 году впервые станет мамой.

Я буду беременна после свадьбы. Не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022 году. Сейчас готовлюсь к церемонии и снимаю документальный фильм,

– сказала Пэрис.

Она добавила, что давно мечтает о семье и детях. В 2020 году звезда заморозила яйцеклетки, а затем начала подготовку к искусственному оплодотворению. Хилтон сделала это, потому что хочет стать мамой близнецов – мальчика и девочки. С помощью экстракорпорального оплодотворения она может быть уверена в том, что родятся именно они.

Отцом будущих детей станет жених исполнительницы Картер Руем. Сейчас пара готовится к пышной свадьбе. Пэрис Хилтон снимает реалити-шоу, в котором покажет Paris in Love подготовку к шумному празднованию.