Рэпер Lil Nas X презентовал "сатанинские" кроссовки Nike с кровью: бурная реакция сети
Американский рэпер Lil Nas X представил лимитированную серию кроссовок Nike Satan Shoes ("Сатанинская обувь"). Это коллаборация с бруклинской креативной компанией MSCHF. Выпуск такой обуви спровоцировал споры в сети и обвинения в пропаганде сатанизма.
Источник:CNN
Лимитированные кроссовки сделали на основе модели Nike Air Max '97. Один из основателей MSCHF – Дэниэл Гринберг рассказал, что в кроссовках есть настоящая человеческая кровь. Ее сдали 6 сотрудников компании.
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"Сатанинская обувь"
В продажу поступит 666 пар уникальной обуви. В подошве каждой пары есть красные чернила с одной каплей крови. Также обувь украшена пентаграммами на шнурках, а на кроссовках есть ссылка к Евангелию от Луки.
Надпись LUKE 10:18 значит главу 10 стих 18, где говорится: "Я видел сатану, что с неба падал, словно молния".
Цена за пару таких кроссовок составляет 1 018 долларов, что равняется более 28 тысяч гривен.
Презентация кроссовок и клип
Рэпер решил презентовать свою обувь после выхода клипа на песню Montero (Call Me By Your Name). В ролике есть сюжеты из библейских историй, а заканчивается работа имитацией секса с сатаной, на котором есть кроссовки Nike Satan Shoes.
В начале клипа рэпер предстал перед камерой в виде персонажа, который находится в райском саду и символизирует Адама. Однако он поддается искушению и переносится в совершенно другой мир.
Впоследствии герой ожидает момент своей казни под крики бешеной толпы. После этого он по шесту для стриптиза спускается в ад. Там встречается с сатаной и обольщает его. Воспользовавшись моментом, герой убивает сатану и забирает его корону.
После премьеры клипа прошло лишь несколько дней, а его уже посмотрели более 31 миллиона раз.
Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name): смотрите видео онлайн
Реакция сети
Выпуск такой обуви вызвал бурную реакцию и огромное количество критики в сети не только пользователей сети, но и от известных спортсменов и политиков. Рэпера обвиняют в "пропаганде сатанизма" и образе христианства.
Баскетболист Ник Янг объявил бойкот компании Nike. Представители популярного бренда заявили, что не причастны к этому сотрудничеству.
Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем заявила, что такие кроссовки негативно повлияют на детей: "Нашим детям говорят, что такой продукт не только нормальный, но и "эксклюзивный". Но знаете ли вы, что более эксклюзивно? Их Богом дарована вечная душа".
Lil Nas X не оставил такую публикацию губернатора без ответы и посоветовал ей заняться своей работой.
Многие пользователи сети осуждают рэпера за такую обувь:
- "Lil Nas X хвалят за танец с дьяволом. Канье Уэста критиковали за то, что он отдал свою жизнь Христу. Добро пожаловать в 2021 год".
- "Этот ролик чрезвычайно сексуализирован, содержит гендерные изменения и рассказывает о совращении дьявола – все ради того, что вы называете общепризнанной повесткой дня. Я надеюсь, что деньги стоят того, парень".
Но есть и сторонники артиста, которым такое видео и презентация понравились:
- "Кажется, людей больше злит Lil Nas X, чем две массовые стрельбы, которые произошли в этом месяце!"
- "Люди, которые обвиняют Lil Nas X – это те же, кто смотрел Люцифера на Netflix!"
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