Американский рэпер Lil Nas X представил лимитированную серию кроссовок Nike Satan Shoes ("Сатанинская обувь"). Это коллаборация с бруклинской креативной компанией MSCHF. Выпуск такой обуви спровоцировал споры в сети и обвинения в пропаганде сатанизма.

Лимитированные кроссовки сделали на основе модели Nike Air Max '97. Один из основателей MSCHF – Дэниэл Гринберг рассказал, что в кроссовках есть настоящая человеческая кровь. Ее сдали 6 сотрудников компании.

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"Сатанинская обувь"

В продажу поступит 666 пар уникальной обуви. В подошве каждой пары есть красные чернила с одной каплей крови. Также обувь украшена пентаграммами на шнурках, а на кроссовках есть ссылка к Евангелию от Луки.

Надпись LUKE 10:18 значит главу 10 стих 18, где говорится: "Я видел сатану, что с неба падал, словно молния".

Цена за пару таких кроссовок составляет 1 018 долларов, что равняется более 28 тысяч гривен.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

?Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

️666 Pairs, individually numbered

$1,018

️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Презентация кроссовок и клип

Рэпер решил презентовать свою обувь после выхода клипа на песню Montero (Call Me By Your Name). В ролике есть сюжеты из библейских историй, а заканчивается работа имитацией секса с сатаной, на котором есть кроссовки Nike Satan Shoes.

В начале клипа рэпер предстал перед камерой в виде персонажа, который находится в райском саду и символизирует Адама. Однако он поддается искушению и переносится в совершенно другой мир.

Впоследствии герой ожидает момент своей казни под крики бешеной толпы. После этого он по шесту для стриптиза спускается в ад. Там встречается с сатаной и обольщает его. Воспользовавшись моментом, герой убивает сатану и забирает его корону.

После премьеры клипа прошло лишь несколько дней, а его уже посмотрели более 31 миллиона раз.

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name): смотрите видео онлайн

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/showbiz/100909-reaktciya-i-memy-na-skandalnoe-video-repera-lil-nas-x.html?fbclid=IwAR1iWfEO-BS_ffshNJwI4tuFlyTIH0XAx-Ic39UnlXiPbul_NmMKjYluGnQ

Реакция сети

Выпуск такой обуви вызвал бурную реакцию и огромное количество критики в сети не только пользователей сети, но и от известных спортсменов и политиков. Рэпера обвиняют в "пропаганде сатанизма" и образе христианства.

Баскетболист Ник Янг объявил бойкот компании Nike. Представители популярного бренда заявили, что не причастны к этому сотрудничеству.

My kids will never play Old Town road again.. I’m still debating about wearing @Nike after this come nike a drop of blood for real — Nick Young (@NickSwagyPYoung) March 28, 2021

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем заявила, что такие кроссовки негативно повлияют на детей: "Нашим детям говорят, что такой продукт не только нормальный, но и "эксклюзивный". Но знаете ли вы, что более эксклюзивно? Их Богом дарована вечная душа".

Lil Nas X не оставил такую публикацию губернатора без ответы и посоветовал ей заняться своей работой.

ur a whole governor and u on here tweeting about some damn shoes. do ur job! https://t.co/qaor6W0B9C — nope (@LilNasX) March 28, 2021

Многие пользователи сети осуждают рэпера за такую ​​обувь:

"Lil Nas X хвалят за танец с дьяволом. Канье Уэста критиковали за то, что он отдал свою жизнь Христу. Добро пожаловать в 2021 год".

"Этот ролик чрезвычайно сексуализирован, содержит гендерные изменения и рассказывает о совращении дьявола – все ради того, что вы называете общепризнанной повесткой дня. Я надеюсь, что деньги стоят того, парень".

Но есть и сторонники артиста, которым такое видео и презентация понравились: