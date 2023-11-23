Две поп-легенды: Пэрис Гилтон захватила архивными фото из Бритни Спирс 17-летней давности

Светская львица Пэрис Гилтон обнародовала в сети архивные фотографии из Бритни Спирс. Тогда им было не больше 25 лет.

Поп-легенды сделали совместное фото около 17 лет назад. Пэрис Гилтон пошутила, что именно они положили начало тренду селфи.

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Пэрис Гилтон показала архивные фото из Бритни Спирс

Бритни Спирс позировала на фото в белой атласной рубашке с воротничком, а Пэрис Гилтон – в сером топе с блестящими бретелями и серебряной цепочкой на шее. Их образы как раз передавали атмосферу и стиль нулевых.



Пэрис Гилтон и Бритни Спирс / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон

Для одного из фото артистки надели обручи с черными ушками. Аутфиты завершали их яркие макияжи (золотые тени на глазах и блески для губ).



Пэрис Гилтон и Бритни Спирс / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон

Фаны с позитивом отреагировали на их общие фото. Архивные кадры собрали множество лайков и комментариев.

"Самый знаковый момент в истории";

"Легендарный дуэт";

"Мои королевы";

"Нужно это повторить";

"Энергия матриархата".

Чем сейчас живут артистки