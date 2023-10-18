Об этом Спирс написала в своих мемуарах. Известно, что певица в начале своей карьеры (20 лет назад) встречалась с Джастином Тимберлейком.
Интересно Многочисленные романы и 55-часовой брак: все мужчины, с которыми Бритни Спирс имела отношения
Тимберлейк заставил Бритни Спирс сделать аборт
Спирс призналась, что ей до сих пор больно из-за того, что любимый не захотел иметь с ней общего ребенка.
Звезда призналась, что очень любила Джастина и мечтала о семье с ним.
Джастин не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Уверена, что люди возненавидят меня, но я согласилась не рожать ребенка,
– заявила Бритни.
Артистка до сих пор не уверена, правильно ли это было решение.
"Если бы это было предоставлено мне самой, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был уверен, что не хочет быть отцом", – добавила Спирс.
Отношения Бритни Спирс и Джастина Тимберлейко: коротко
- Они познакомились на детском шоу "Клуб Микки Мауса", когда Бритни было всего 12, но отношения между ними зародились гораздо позже.
- Звезды стали встречаться в 1997 году. Их роман продлился 5 лет. Разрыв Бритни и Джастоним стал для фанатов настоящим шоком. До сих пор неизвестна причина расставания.
- Сразу после этого Тимберлейк начал встречаться с актрисой Камерон Диаз, однако отношения не сложились. Впервые он стал отцом в 2015 году. Сына ему родила Джессика Билл. Три года назад они вторично стали родителями.
- А вот Бритни, очевидно, хотела поскорее создать семью. Певица стала мамой уже в 2005 году. Она родила сына Шона от танцора и рэпера Кевина Федерлайна. Через год она родила еще одного сына Джейдена.