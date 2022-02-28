Пятый день нами восхищается мир, – Вакарчук записал видео с защитниками и обратился к россиянам
Источник:инстаграм Святослава Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" поделился с фанами новыми видео. В одном он показал украинских защитников, а в другом призвал россиян остановиться.
Известный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" записал два видеообращения. Одно, чтобы выразить благодарность защитникам, а другое, чтобы обратиться к жителям России.
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Пятый день, как нами восхищается мир
Святослав Вакарчук снял видео с защитниками, вероятно, с терробороны. Он подчеркнул, что пошли пятые сутки не только войны, но и обороны Украины, которой восхищается мир.
Пятые сутки обороны Украины, которыми восхищается весь мир! Это уже будет на страницах учебников! История, которую пишут наши защитники. Слава Украине! Героям Слава!
– сказал Вакарчук.
Вакарчук с защитниками:
Святослав Вакарчук обратился к россиянам
Вслед за другими звездами исполнитель рассказал, что происходит в Украине.
Пятые сутки по всей Украине погибают люди от российских бомб, наши мирные города еще несколько дней назад – сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как это ужасно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов,
– рассказал Святослав Вакарчук.
Певец подчеркнул, что это – военное преступление, крупнейшее со времен Второй мировой. И только россияне могут остановить преступника, имя которого известно всем.
"Не молчите! Пока ещё не совсем поздно. Выходите! Все! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России – чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну! И обращаюсь к российским матерям – прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти", – подчеркнул артист.
Святослав Вакарчук обратился к россиянам:
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Текст публикации Святослава Вакарчука
Россияне, это обращение к вам.
Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города ещё несколько дней назад – сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как же это чудовищно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов.
Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы!!
Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно – всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведёт всех вас обезумевший диктатор Путин.
Не молчите! Пока ещё не совсем поздно. Выходите! Все! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России - чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!
И обращаюсь к российским матерям – прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти.
У вас есть последний шанс спасти своих детей – говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлёвскими преступниками!
А тем, кто опоздал, скажу отдельно. Я в комментариях оставлю информацию, куда звонить, если ваши сыновья, братья, отцы, поехавше на "учения" не отвечают несколько дней. Возможно, они ещё живы, в плену.
Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией, он воюет и с вами!