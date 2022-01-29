Пьяный мужчина на авто врезался в дом Тейлор Свифт и требовал поговорить с ней
Источник:France24
Американская певица Тейлор Свифт снова стала жертвой сталкера. Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ее дом и не хотел уходить, требуя разговора с артисткой.
Знаменитости часто становятся жертвами преследователей. На этот раз стало известно о мужчине, который пытался встретиться со всемирно известной исполнительницей Тейлор Свифт.
Обратите внимание Злата Огневич сообщила, что ее преследователь снова на свободе: звезда готова идти в суд
Мужчина въехал в дом Тейлор Свифт
Инцидент произошел 27 января в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина въехал на автомобиле в дом Тейлор Свифт. После этого он вышел из авто, пытался вырвать домофон и что-то говорил об исполнительнице. По информации инсайдеров, мужчина был пьян и отказывался уходить, пока не поговорил со знаменитостью.
Злоумышленника задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сама Тейлор Свифт еще не комментировала эту ситуацию и неизвестно, была ли она дома в тот день.
Знаменитости и их преследователи
- Jerry Heil недавно заявила, что на ее концерт во Львов приехал мужчина из России, который незаконно пересек границу. Долгое время он посылал ей сообщения сексуального характера. Полиция все эти факты не учла и не отреагировала должным образом.
- Злата Огневич на днях опубликовала видео, где показала мужчину, который уже 3 года преследует ее. На камеру сталкер угрожал исполнительнице убийством. Полиция задержала злоумышленника, однако судья решила отпустить его. Теперь певица вместе с адвокатом будет работать над тем, чтобы добиться справедливости и наказания для преследователя.