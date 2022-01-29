Пьяный мужчина на авто врезался в дом Тейлор Свифт и требовал поговорить с ней

Американская певица Тейлор Свифт снова стала жертвой сталкера. Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ее дом и не хотел уходить, требуя разговора с артисткой.

Знаменитости часто становятся жертвами преследователей. На этот раз стало известно о мужчине, который пытался встретиться со всемирно известной исполнительницей Тейлор Свифт.

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Мужчина въехал в дом Тейлор Свифт

Инцидент произошел 27 января в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина въехал на автомобиле в дом Тейлор Свифт. После этого он вышел из авто, пытался вырвать домофон и что-то говорил об исполнительнице. По информации инсайдеров, мужчина был пьян и отказывался уходить, пока не поговорил со знаменитостью.

Злоумышленника задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сама Тейлор Свифт еще не комментировала эту ситуацию и неизвестно, была ли она дома в тот день.

Знаменитости и их преследователи