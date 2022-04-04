Во время русско-украинской войны украинскому народу важна поддержка со стороны мирового сообщества. На состоявшейся 4 апреля в Лос-Анджелесе премии Грэмми-2022 об Украине не забыли.

Стоит знать Объявили победителей Грэмми-2022: на церемонии выступил Зеленский

Любовь Якимчук выступила на Грэмми-2022

На сцене торжественной церемонии выступила украинская поэтесса Любовь Якимчук. Она прочла свое стихотворение "Молитва" из сборника "Абрикосы Донбасса" на английском языке.

Во время декламирования стихотворения музыкант Джон Ледженд исполнял мелодию песни Free. Ему аккомпанировала бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан.

Любовь Якимчук на Грэмми-2022:

Добавим , также на премии показали обращение Владимира Зеленского. Он призвал поддержать украинцев, не молчать об ужасной войне и болеть за мир в городах Украины.

Стихотворение Любви Якимчук в оригинале

молитва

Отче наш що є на небі

у повному місяці

та в порожньому сонці

захисти від смерті моїх батьків

чия хата стоїть на лінії вогню

і вони не хочуть її покидати

як домовину

захисти мого чоловіка

який по інший бік війни

як по інший бік ріки

і цілиться своєю гвинтівкою в шию

яку колись цілував

я ношу на собі цей бронежилет

і не можу його скинути –

він мені як шкіра

я ношу в собі його дитя

і не можу його вигнати –

він через дитину оволодіває моїм тілом

я ношу в собі цю вітчизну

і не можу її виблювати

бо вона як кров –

тече в жилах

хліб наш насущний віддай голодним

і нехай вони перестануть їсти один одного

світло наше віддай темним

і нехай їм проясниться

і прости нам зруйновані міста наші

хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим

і не введи нас у спокусу

зруйнувати світ цей зіпсутий

але визволи нас від лукавого

скинути наш тягар вітчизни

як дешевий бронежилет –

важкий і мало помічний

захисти від мене

мого чоловіка, моїх батьків

моє дитя і мою вітчизну