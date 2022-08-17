Pianoбой стал музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения
Украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) станет официальным музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение в 2023 году. Он ожидает заявок от конкурсантов, чтобы отправить на конкурс в Великобританию только лучшего представителя.
Прием заявок на Нацотбор будет продолжаться до 15 октября 2022 года, поэтому у участников есть почти 2 месяца, чтобы создать свою победную песню.
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Я рад возможности работать музыкальным продюсером отбора этого года. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, являющегося частью мирового музыкального контекста. Я знаю, что такие люди у нас есть, и хотя сейчас творить очень трудно, я приглашаю и призываю музыкантов всех стилей и жанров срочно браться за любимый инструмент и приобщаться к отбору,
– говорит Pianoбой.
Артист говорит, что хочу услышать песню, "дышащую новой Украиной и заденет и вдохновит мир".
Pianoбой стал музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения / Фото "Общественного"
Что известно о Pianoбой
- Исполнитель и музыкант когда-то был пианистом групп "Океан Эльзы", Esthetic Education и Земфиры. В своем репертуаре исполняет песни на украинском и английском языках, ранее также на русском.
- В работе над проектом, получившим название "Pianoбой" ему помогала входившая в состав проекта сестра Ольга Шурова и другая музыкант Лида Тутуола. Сам мужчина родом из Киева.
- За свою карьеру Шуров выпустил 4 студийных альбома. Одна из его самых популярных песен "Родина", которую он написал в 2014 году на русском языке, была впоследствии переведена на украинский. Все потому, что его деятельность была запрещена на территории москвы.