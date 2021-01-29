Известная американская исполнительница Кэти Перри не публикует фото дочери Дейзи, но охотно рассказывает о ней. Звезда призналась, что для нее быть мамой – это лучшая работа в мире.

Источник: инстаграм Кэти Перри

Популярная американская исполнительница Кэти Перри и актер Орландо Блум стали родителями около 5 месяцев назад. Они не делятся с поклонниками фотографиями дочери, но часто рассказывают о ней.

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Кэти Перри об опыте материнства

Недавно певица решила пообщаться с поклонниками в прямом эфире и ответить на их самые интересные вопросы. Многие из них касались именно материнства. Звезда призналась, что Дейзи очень сильно изменила ее.

Она изменила мою жизнь и до сих пор продолжает это делать. Я думаю, каждая понимает это, когда становится матерью. Ты просто целиком сосредотачиваешься на своем материнстве,

– рассказала Кэти Перри.

Певица отметила, что много разных вещей отходят на второй план из-за того, что ребенок становится на первое место. Несмотря на то, что Кэти Перри уже на 6 неделю после родов вернулась к работе, она одинаково много времени уделяет Дейзи.

Быть мамой-лучшая работа в мире. Очень рекомендую, когда вы сами будете к этому готовы,

- поделилась знаменитость.

Также Кэти Перри призналась, что она с удовольствием наблюдает за тем, как растет и меняется Дейзи. "Я вижу, как сильно изменилась моя дочь за последние пять месяцев. Просматривая фотографии, я думаю:"Ого". Это уникальный способ наблюдать за тем, как быстро бежит время. Раз, и ты вдруг замечаешь – теперь у нее пухлые щеки! В некотором смысле это даже вдохновило меня еще больше ценить каждый прожитый день", – подытожила певица.