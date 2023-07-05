Легендарная американская певица Джоан Баэз посетила Украину: первые фото и видео с визита

Культовая американская певица Джоан Баэз посетила Польшу, а затем посетила Украину. Джоан была во Львове и Киеве, где пообщалась и провела время с детьми-переселенцами.

Она приехала в Украину вместе с американским детским педиатром и общественным активистом доктором Ирвином Редленером. Вместе с ними была его жена Ирвина Карен Редленер, которая является соучредительницей проекта Ukraine Children's Action Project. Организация была основана в мае 2022 года. Ее целью является оптимизация здоровья, благосостояния и образования детей, которые были вынуждены покинуть собственные дома и пострадали из-за войны.

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Джоан Баэз пообщалась с украинскими детьми

В Польше исполнительница посетила детский лагерь, который расположен в Варшаве. Для ребят она исполнила свои легендарные песни. Кроме того, певица встретилась с детьми-переселенцами, которые накормили ее и других гостей украинскими варениками, сделанными из синего и желтого теста.

Позже Джоан уехала в Украину. Во Львове, по словам певицы, она очень много обнималась с детьми. Баэз даже поделилась некоторыми кадрами с малышами и видео возле фонтана на площади перед Львовским театром оперы и балета. В столице певица посетила Майдан Независимости и газон национальной памяти — мемориал, где каждый флажок установлен в память об украинцах, погибших из-за российско-украинской войны.

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