Петиция Кондратюка о запрете российских гастролеров набрала необходимое количество голосов

В сентябре Игорь Кондратюк создал петицию к Владимиру Зеленскому с требованием запретить выступления российских артистов в Украине. Всего за 20 дней она набрала необходимое количество голосов – 25 200. Теперь президент обязан рассмотреть ходатайство.

Три недели назад, 21 сентября, на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с требованием полного запрета концертной деятельности артистов из страны-агрессора. Ее выдвинул Игорь Кондратюк, который давно возмущается из-за возвращения российских гастролеров.

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Благодаря публичной огласке инициативу шоумена поддержали 25 200 человек из необходимых 25 тысяч. Более того, количество единомышленников Кондратюка растет ежеминутно.

Так, президент Владимир Зеленский обязан рассмотреть ходатайство. Однако неизвестно, примет ли он все его требования.

Ждем рассмотрения Зеленским. Увидим, что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел во власть,

– заявил Игорь Кондратюк в фейсбуке.

Коротко о петиции Игоря Кондратюка

Шоумен убежден, что российские артисты тоже "несут ответственность за агрессивные действия" своей страны, поэтому "не несут никакой культуры". По его мнению, ни музыка, ни другие виды искусства не могут быть вне политики в разгар войны.

Следовательно, Игорь Кондратюк призывает полностью запретить выступления российских звезд в Украине. Он предлагает сделать исключение для тех, кто публично выступил против российской агрессии – Виктора Шендеровича, Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича и других.

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Как Игорь Кондратюк реагирует на выступления российских гастролеров