"Хочу, чтобы меня боялись": знаменитые Pet Shop Boys разоблачили намерения Путина в новом клипе

Британская группа Pet Shop Boys выпустила песню о Владимире Путине. В треке и клипе коллектив демонстрирует мнение, что лидер Кремля хочет повторить судьбу другого диктатора – Сталина.

Известная британская группа Pet Shop Boys с первых дней российского вторжения поддерживает Украину. На днях они в очередной раз подтвердили свою позицию, выпустив красноречивый трек и клип о Владимире Путине.

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Pet Shop Boys спели о Путине

Pet Shop Boys представили песню Living in the past. В ней они рассказывают о мыслях и намерениях Путина, ведя историю вроде бы из его уст. Словами с трека музыканты намекают, что лидер Кремля хочет повторить судьбу диктатора Сталина.

"Я хочу, чтобы они боялись меня, как все боялись его"; "хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах", "хотя внутри я мертв, проигрывать уже поздно", – поют музыканты.

Pet Shop Boys также представили видео на песню Living in the past, где показали кадры по инаугурации Путина после победы в 2018 году, его поездка в Волгоград в этом году, где открыли памятник Сталину и другие кадры, связанные с диктатурой в России.

Pet Shop Boys – Living in the past: смотрите видео онлайн

, недавно американская группа Limp Bizkit выпустил клип , в котором использовал дипфейки с лицами Путина, Зеленского и других мировых лидеров Но в песне музыканты намекнули на то, что хотят мира в мире, что разочаровало их фанатов.

Напомним, британская группа Pet Shop Boys имела запланированные концерты в России на лето 2022 года, однако все они были отменены. Участники коллектива подчеркивали, что желают дождаться момента, когда в стране рухнет фашизм.

"Мы много раз посещали Россию и писали песни с российской тематикой и влияниями. Сейчас невозможно представить, чтобы мы могли там побывать или выступить. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России терпит крах, криминальные политики предстанут перед правосудием, начнут говорить правду, РФ не будет нападать на соседние страны, и родится новая Россия. Надеюсь, мы еще будем рядом, чтобы увидеть это".