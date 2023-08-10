Народная песня "Порезала пальчик" стала вирусной: кто дал ей новое звучание

В тиктоке набирают популярность видео под обновленную народную песню "Порезала пальчик" в исполнении Софии Лешишак. Поклонники в восторге от трека. Большинство из них отметили, что песня уже несколько дней звучит на повторе.

Как оказалось, артистка решила записать трек, поскольку на этом настояли фаны. Они были поражены выполнением отрывков из композиции, поэтому призвали Софию выпустить полную версию. В свою очередь певица не смогла отказать.

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София Лешишак обновила народную песню

Релиз трека прошел вчера, 9 августа. Впрочем, пока клипа на музыкальную композицию нет. Однако выяснилось, что весь инструментал, который можно услышать в песне, записал отец исполнительницы.

Я эту песню записала полностью только из-за сильного вашего желания. Потому enjoy,

– прокомментировала релиз певица.

Sofia Leshyshak – "Порезала пальчик": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фаны написали много приятных слов и поблагодарили Софию, потому что она способствует популяризации украинских народных песен:

"Очень нравится такое современное возрождение наших народных песен! Спасибо за чрезвычайное исполнение";

"POV: Играет в моей голове последние 24 часа";

"Эта песня на повторе уже не один день";

"Это мед для ушей";

"Обожаю эту песню в вашем исполнении! Пою с дочками в машине";

"Нельзя передать всего восхищения вашим творчеством. Искренне спасибо";

"Спасибо, это очень круто звучит";

"Какое же приятное и легкое звучание. Спасибо!";

"София, огонь. Папе браво!".

Текст песни "Пальчик болит"

Порізала пальчик, та й болить,

Зелений листочок не гоїть,

Зелений листочок не гоїть, не гоїть.

Милий поцілує, милий загоїть

Ой що то за хлопець, як ружа,

Я би його взяла за мужа,

Я б йому робити не дала, не дала,

Лиш би-м для красоньки тримала.

Ой, що то за хлопець, як зветься,

Він до мене гарно сміється,

Я б його любила душею, душею,

Якби він ня назвав своєю.

Ой, що то за хлопець, хто знає,

Що він так до мене махає,

Я би йому серце віддала, віддала

Занім цілу правду сказала.