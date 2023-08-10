Как оказалось, артистка решила записать трек, поскольку на этом настояли фаны. Они были поражены выполнением отрывков из композиции, поэтому призвали Софию выпустить полную версию. В свою очередь певица не смогла отказать.
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София Лешишак обновила народную песню
Релиз трека прошел вчера, 9 августа. Впрочем, пока клипа на музыкальную композицию нет. Однако выяснилось, что весь инструментал, который можно услышать в песне, записал отец исполнительницы.
Я эту песню записала полностью только из-за сильного вашего желания. Потому enjoy,
– прокомментировала релиз певица.
Sofia Leshyshak – "Порезала пальчик": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Фаны написали много приятных слов и поблагодарили Софию, потому что она способствует популяризации украинских народных песен:
- "Очень нравится такое современное возрождение наших народных песен! Спасибо за чрезвычайное исполнение";
- "POV: Играет в моей голове последние 24 часа";
- "Эта песня на повторе уже не один день";
- "Это мед для ушей";
- "Обожаю эту песню в вашем исполнении! Пою с дочками в машине";
- "Нельзя передать всего восхищения вашим творчеством. Искренне спасибо";
- "Спасибо, это очень круто звучит";
- "Какое же приятное и легкое звучание. Спасибо!";
- "София, огонь. Папе браво!".
Текст песни "Пальчик болит"
Порізала пальчик, та й болить,
Зелений листочок не гоїть,
Зелений листочок не гоїть, не гоїть.
Милий поцілує, милий загоїть
Ой що то за хлопець, як ружа,
Я би його взяла за мужа,
Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би-м для красоньки тримала.
Ой, що то за хлопець, як зветься,
Він до мене гарно сміється,
Я б його любила душею, душею,
Якби він ня назвав своєю.
Ой, що то за хлопець, хто знає,
Що він так до мене махає,
Я би йому серце віддала, віддала
Занім цілу правду сказала.