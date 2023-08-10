Как оказалось, артистка решила записать трек, поскольку на этом настояли фаны. Они были поражены выполнением отрывков из композиции, поэтому призвали Софию выпустить полную версию. В свою очередь певица не смогла отказать.

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София Лешишак обновила народную песню

Релиз трека прошел вчера, 9 августа. Впрочем, пока клипа на музыкальную композицию нет. Однако выяснилось, что весь инструментал, который можно услышать в песне, записал отец исполнительницы.

Я эту песню записала полностью только из-за сильного вашего желания. Потому enjoy,

– прокомментировала релиз певица.

Sofia Leshyshak – "Порезала пальчик": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фаны написали много приятных слов и поблагодарили Софию, потому что она способствует популяризации украинских народных песен:

"Очень нравится такое современное возрождение наших народных песен! Спасибо за чрезвычайное исполнение";

"POV: Играет в моей голове последние 24 часа";

"Эта песня на повторе уже не один день";

"Это мед для ушей";

"Обожаю эту песню в вашем исполнении! Пою с дочками в машине";

"Нельзя передать всего восхищения вашим творчеством. Искренне спасибо";

"Спасибо, это очень круто звучит";

"Какое же приятное и легкое звучание. Спасибо!";

"София, огонь. Папе браво!".

Текст песни "Пальчик болит"

Порізала пальчик, та й болить,

Зелений листочок не гоїть,

Зелений листочок не гоїть, не гоїть.

Милий поцілує, милий загоїть

Ой що то за хлопець, як ружа,

Я би його взяла за мужа,

Я б йому робити не дала, не дала,

Лиш би-м для красоньки тримала.

Ой, що то за хлопець, як зветься,

Він до мене гарно сміється,

Я б його любила душею, душею,

Якби він ня назвав своєю.

Ой, що то за хлопець, хто знає,

Що він так до мене махає,

Я би йому серце віддала, віддала

Занім цілу правду сказала.