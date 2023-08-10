Народна пісня "Порізала пальчик" стала вірусною: хто дав їй нове звучання

У тіктоці набирають популярності відео під оновлену народну пісню "Порізала пальчик" у виконанні Софії Лешишак. Шанувальники в захваті від треку. Більшість з них зазначили, що пісня вже декілька днів звучить на повторі.

Як виявилось, артистка вирішила записати трек, оскільки на цьому наполягли фани. Вони були вражені виконанням уривків з композиції, відтак закликали Софію випустити повну версію. Своєю чергою співачка не змогла відмовити.

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Софія Лешишак осучаснила народну пісню

Реліз треку відбувся вчора, 9 серпня. Втім, поки кліпу на музичну композицію немає. Однак, з'ясувалось, що весь інструментал, який можна почути в пісні, записав батько виконавиці.

Я цю пісню записала повністю лише через сильне ваше бажання. Тому, як-то кажуть, enjoy,

– прокоментувала реліз співачка.

Sofia Leshyshak – "Порізала пальчик": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фани написали багато приємних слів та подякували Софії, бо вона сприяє популяризації українських народних пісень:

"Дуже подобається таке сучасне відродження наших народних пісень! Дякую за надзвичайне виконання";

"POV: Що лунає в моїй голові останні 24 години";

"Ця пісня на повторі вже не один день";

"Це мед для вух";

"Обожнюю цю пісню у вашому виконанні! Співаю з доньками в машині";

"Не можна передати всього захоплення вашою творчістю. Щиро дякую";

"Дякую, це дуже круто звучить";

"Яке ж приємне і легке звучання. Дякую!";

"Софіє, вогонь. Татові браво!".

Текст пісні "Пальчик болить"

Порізала пальчик, та й болить,

Зелений листочок не гоїть,

Зелений листочок не гоїть, не гоїть.

Милий поцілує, милий загоїть

Ой що то за хлопець, як ружа,

Я би його взяла за мужа,

Я б йому робити не дала, не дала,

Лиш би-м для красоньки тримала.

Ой, що то за хлопець, як зветься,

Він до мене гарно сміється,

Я б його любила душею, душею,

Якби він ня назвав своєю.

Ой, що то за хлопець, хто знає,

Що він так до мене махає,

Я би йому серце віддала, віддала

Занім цілу правду сказала.