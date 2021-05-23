Песня Франции для Евровидения-2021 вдохновлена композитором, который родился в Украине

Барбара Прави из Франции получила второе место на Евровидении-2021, исполнив песню Voilà. На образ и композицию певицу вдохновила Эдит Пиаф. Но для нее писал песни композитор, который родился в Рогатине.

Интересные детали выступления французской исполнительницы сообщил Игорь Осташ – посол Украины в Ливане. Он отметил, что в этом году наша страна отличилась не только феерическим выступлением группы Go_A.

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Чувственное выступление Франции

Игорь Осташ поделился, что французская певица Барбара Прави выполнила трогательную песню Voilà, которая является реминисценцией творчества Эдит Пиаф. Многие заметил сходство между этой композицией и вальса Пиаф Padam, padam, ведь она стала лейтмотивом для выступления Прави.

Эту песню написал для Эдит Пиаф в 1951 году композитор Норберт Гланцберг. Это была третья его песня, написанная для "парижского воробышка" после Sophie (1948) и Il fait bon t'aimer (1950),

– написал посол.

Норберт Гланцберг родился в октябре 1910 года в Украине – в Рогатине. Тогда его называли Натаном. Однако семья мальчика переехала в Германию в следующем году. Уже в 1941 году он познакомился с Эдит Пиаф.

"Вот так мелодия, написанная рожденным в Рогатине Натаном Гланцбергом, вдохновила одну из самых ярких звезд Евровидения!" – подытожил Осташ.

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Франция на Евровидении-2021