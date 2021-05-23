Цікаві деталі виступу французької виконавиці повідомив Ігор Осташ – посол України в Лівані. Він наголосив, що цього року наша країна відзначилась не тільки феєричним виступом гурту Go_A.

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Чуттєвий виступ Франції

Ігор Осташ поділився, що французька співачка Барбара Праві виконала зворушливу пісню Voilà, яка є ремінісценцією творчості Едіт Піаф. Багато хто зауважив схожість між цією композицією та вальсу Піаф “Padam, padam", адже він стала лейтмотивом для виступу Праві.

Цю пісню написав для Едіт Піаф у 1951 році композитор Норберт Гланцберг. Це була третя його пісня, написана для "паризького горобчика" після "Sophie" (1948) та "Il fait bon t'aimer" (1950),

– написав посол.

Норберт Гланцберг народився у жовтні 1910 року в Україні – у Рогатині. Тоді його називали Натаном. Однак сім'я хлопчика переїхала до Німеччини наступного року. Вже 1941 він познайомився з Едіт Піаф.

"Ось так мелодія, написана народженим у Рогатині Натаном Гланцбергом, надихнула одну з найяскравіших зірок цьогорічного Євробачення!" – підсумував Осташ.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Франція Барбара Праві – Voilà

Франція на Євробаченні-2021