Благодарность или унижение женщин-военных: в сети вирусится трек "Дика дичка"

В сети обсуждается скандальная песня группы HANUMIKE. Артисты выпустили трек "Дика Дичка", в котором показали женщин-военных. Большинство украинцев клип и песня очень возмутили, однако кое-кому трек все же понравился.

Певцы посвятили песню бесстрашным женщинам-военным, однако сделали они это в очень неудачной форме, передает 24 Канал. Напомним, что ранее в сети стала вирусной песня "Гопак", автор которой обвинили в шароварщине.

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Песню "Дика дичка" выпустила 22 марта группа HANUMIKE, в которую входят Руслан Ханумак и Майк Нова. Музыканты объяснили, что их работа рассказывает о страстной любви в современных украинских реалиях.

Любовь настоящего патриота к горячей, капризной и безудержной казачке, защищающей родную страну, отбросив все сантименты, чем еще больше манит к себе,

– описали трек HANUMIKE.

HANUMIKE выпустил песню "Дика Дичка": смотрите видео

Как украинцы реагируют на песню "Дика дичка"

Однако пользователи сети не оценили клип и песню. В ней заметили хайп на войне, неуважение к женщинам-военным и даже сексуальный подтекст.

Кроме того, в сети подверглись критике использование в клипе военной техники.

Большинство пользователей раскритиковали песню "Дика дичка":

"Я сегодня проводила родственников умершего военного в морге и я едва сдержала слезы, а у некоторых недопеваков поднимается рука "рыгать такими шедеврами".

"Ужас! Где уважение к нашим девушкам военным?".

"Очень стыдно за такое творчество. Девушки гибнут, остаются без конечностей... а вы юбочка".

"Я думала, что "дно" Потапа уже не пробить, но "браво", вам это удалось. Это тот случай, когда стыдно смотреть и слушать. Позор всем причастным к этому дерьму. Это беспощадное обесценение и унижение женщин-военнослужащих!"

"Жаль, что наши непревзойденные девушки-военные снялись в этом кринже, уверенно они не знали, что получится такой продукт".

"Боже, какие конченые..." - это все, что отражается красным в моих глазах, глядя на никчемное творение тех бесстыдных созданий, которые решились так позорить честь наших девушек/женщин-воинов..."

"Редкое перфектное сочетание цинизма и безвкусицы... Дорогой Минкульт, а можно этого автора отправить вслед то за Щегелем, то за военным кораблем? И желательно забрать на выезде наш паспорт".

"Мотив музыки мне нравится, идея посвятить песню женщинам-военным тоже. Но блин, почему-то мне стыдно за "Не выходит из головы пиксельная юбочка", "Мой несгибаемый БТР без соляры уже скучает, ты даже на расстоянии его заводишь, я не знаю" . То есть девушек с войны ждут, чтобы поскорее затащить в постель что ли?"

"5 минут назад просматривал репортаж, где бойцы говорят, что не хватает машин и везут даже свои на передовую, а здесь три броневика для съемок дикой дички".

"Это хуже чем шароварщина, это позор! Это унижение военных".



Украинцы обманываются новым треком / Скриншот комментариев по ютубу

Однако некоторым песня "Дика дичка" все же понравилась:

"Я в ВСУ. Но песня мне нравится. Не вижу в этом ничего плохого".

"Получилось женственно, чувственно и одновременно патриотично! Супер!"

"Очень приятно слушать, хорошая музыка и приятные голоса".

"Спасибо Майке, Руслану и нашим дичкам-девушкам за такой хит!"

"Дважды просматривала. Круто, весело и танцевально".

"Классная песня! Жива и энергична как эта группа Hanumike! Также благодарим наших девушек".

К слову, Недавно Потап оконфузился из-за трека под названием "Волонтер". Многие артисты были возмущены новой песней рэпера. Как реагируют украинцы и почему Потапа критикуют – читайте в статье.