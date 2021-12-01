С первым днем зимы: музыкальная подборка для праздничного настроения

1 декабря 2021 , 11:30
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Источник:

24 канал

Праздники приближаются! Первый день зимы порадовал снегом, создал праздничное настроение. А мы подготовили для вас подборку новогодних песен, которые принесут ощущение приближения зимней сказки.

Совсем скоро начнется подготовка к новогодне-рождественским праздникам. Возня, которую ждут с нетерпением. В домах засияют цветные гирлянды, елки, новогодние декорации.

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Готовиться к праздничной сказке гораздо приятнее с атмосферной музыкой. Украинские и мировые исполнители радуют поклонников новыми треками в канун Рождества, Нового года. В мире много негатива, поэтому зима вносит в него немало приятных моментов, которыми стоит насладиться сполна.

Энергичные и меланхоличные, лирические и зажигательные – песни для новогоднего настроения, которые попадут в ваш плей-лист на всю зиму. Слушаем праздничные треки вместе!

Подборка новогодне-рождественских песен

Sia – Snowman: смотрите видео онлайн

 

Sia – Everyday is Christmas (Full album): слушайте песни онлайн

 

Bryson Tiller ft. Justin Bieber, Poo Bear – Lonely Christmas: смотрите видео онлайн

 

Alessia Cara – Make It To Christmas: слушайте песни онлайн

 

Дзидзьо – "Зимова казка": смотрите видео онлайн

 

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You: смотрите видео онлайн

 

Nat King Cole – The Christmas Song: смотрите видео онлайн

 

Ирина Федишин – "Зима": слушайте песни онлайн

 

Светлана Тарабарова – "Падає сніг": смотрите видео онлайн

 

Christmas Music: слушайте треки онлайн

 

 

 

 

Автор: Христина Кобак