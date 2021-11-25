Первый отпуск с Юрием Горбуновым: Катя Осадчая очаровала архивным фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками редкими фото из домашнего архива. Она показала, каким был ее первый отпуск с Юрием Горбуновым.
Перед новой командировкой в теплые края успешная телеведущая Катя Осадчая окунулась в воспоминания и нашла интересные фото из архива. Редкими кадрами звезда решила поделиться в сети.
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Архивные фото Кати Осадчей
Впервые Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе полетели на отдых на французский остров Корсика. Там пара сделала миловидное совместное фото на фоне пейзажа. Ведущие позировали в белых нарядах и солнцезащитных очках.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграм-сторис
Также Катя Осадчая показала фото, как отправилась в первую командировку с шоу "Светская жизнь". Снимок звезды в красном платье датирован 2005 годом.
Первая командировка Кати Осадчей / Фото из инстаграм-сторис
Как начинались отношения Осадчей и Горбунова
- Телеведущие познакомились на концерте Лучано Паваротти в Киеве. Катя и Юрий общались тогда как ведущие.
- Однако их значительно сблизила совместная работа – звезды вели вокальное шоу "Голос. Дети". Уже во 2 сезоне на телевизионной площадке возникла первая симпатия, затем Горбунов и Осадчая начали ходить на свидания. Однако об их романе не знал никто.
- Знаменитости объявили об отношениях и тайной свадьбе только тогда, когда Катя Осадчая забеременела во второй раз – в феврале 2017. Юрий Горбунов рассказывал, что решил, чтобы люди понимали, что их сын – это плод любви.