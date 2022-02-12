Первые неисправности на Нацотборе-2022: у группы Cloudless во время выступления выключался звук
12 февраля 2022 , 19:39Читати новину українською
Безудержные Cloudless открыли финал Национального отбора Евровидения-2022, который проводят 12 февраля в Киеве. Однако во время выступления произошел форс-мажор.
Украинская поп-рок-электронная группа Cloudless стала первой, кто выступил на грандиозной сцене Национального отбора-2022. Музыканты исполняли свою композицию All be alright, однако возникла техническая неисправность, несколько испортившая шоу – у финалистов несколько раз выключался звук.
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Согласно правилам, Cloudless будут выступать еще раз. Поэтому зрители смогут насладиться песней группы.
На выступлении Cloudless произошел форс-мажор / Скриншот с видео
Что известно о финале Нацотбора-2022
- В Национальном отборе-2022 приняло участие 8 музыкантов.
- Выступления исполнителей разбили на две части. В первой будут выступать: Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic. Во второй части свои композиции будут представлять: Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY и ROXOLANA.
- Победитель Нацотбора выступит на Евровидении-2022 в Турине. Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая.