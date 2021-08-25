Первенец Святослава Вакарчука родился еще в конце мая, – СМИ

В среду, 25 августа, украинские СМИ всколыхнула новость, что лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Иваном. Как выяснилось, первенец музыканта появился на свет еще в конце мая.

46-летний Святослав Вакарчук искусно скрывает личную жизнь. Неудивительно, что о его отцовстве публика узнала только через три месяца после рождения сына. Возможно, лидер "Океана Эльзы" и дальше держал бы в тайне радостную весть о пополнении, если бы не слухи в прессе, которые подтвердили представители его пресс-службы.

Важно Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Как говорится в источнике, первенец музыканта Иван Вакарчук родился в конце мая. Мамой малыша, которого назвали в честь покойного дедушки по отцовской линии, является женщина по имени Евгения.

Новоиспеченной маме 39 лет, она на 7 лет моложе Святослава Вакарчука. Евгения работает в команде группы "Океан Эльзы".

что о разрыве с возлюбленной Лялей Фонаревой Вакарчук объявил только после рождения первенца. Откровенный пост появился на его фейсбук-странице 12 июня 2021 года, когда сыну Ивану было несколько недель.

Стоит напомнить, что Святославу Вакарчуку приписывали роман с 23-летней Виталиной Мусиенко – экс-подопечной с проекта "Голос страны", которую он взял в концертный тур проекта "Оранжерея". Теперь понятно, почему информацию об отношениях с молодой певицей он называл "глупыми слухами".