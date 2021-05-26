Персонал Ким Кардашян подал на нее в суд

Американская знаменитость Ким Кардашян попала в скандал. Сотрудники звезды подали на нее иск в суд из-за ужасного отношения к персоналу.
На звезду реалити-шоу и светскую львицу Ким Кардашян пожаловался ее персонал, что работал в роскошном поместье Hidden Hills за 60 миллионов долларов. Сотрудники заявили, что бывшие звездные супруги задерживали заработную плату.
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На Ким Кардашян подали в суд
Издание сообщило, что иск в суд подали 7 бывших работников Ким Кардашян. Они утверждают, что знаменитость ужасно относилась к персоналу, не соглашалась платить за сверхурочные часы работы и незаконно пользовалась трудом подростков.
"Один служащий также утверждает, что его уволили после того, как он спросил о своих правах и правах своего сына, которому, по его словам, было всего 16 лет, но он работал больше за максимальное количество часов, разрешенное для несовершеннолетних, в соответствии с трудовым законодательством Калифорнии", – пишет издание.
Представители светской львицы уже отреагировали на обвинения. Они уверяют, что сама Ким Кардашян никогда не общалась со своими работниками, а виновен в этом деле посредник.
Никогда не пропускала оплату счетов за мобильный телефон, не говоря уже о выплатах работникам в ее доме,
– убеждает окружение Кардашян.
Кого из знаменитостей обвиняли в травле персонала
- Отметим, Букингемский дворец несколько месяцев назад заподозрил жену британского принца Гарри в жестоком отношении к работникам.
- По словам источников, Меган Маркл подвергала буллингу персонал, особенно молодых девушек, Букингемского дворца и Клэренс-гауза. Герцогиня могла доводить женщин до слез, а один из работников заявил, что не мог прекратить дрожать.
- Представитель Меган Маркл назвал это заявление "клеветнической информацией" и опроверг все обвинения. Впоследствии принц Гарри рассказал, что из-за этой истории Меган не могла прекратить плакать.