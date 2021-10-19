Пэрис Хилтон появилась в Белом доме в образе total black: фото эффектного выхода

Знаменитая Пэрис Хилтон является не только светской львицей, но и благодетельницей. Сейчас ее внимание направлено на детей, находящихся под опекой. С требованием внести изменения в Конституцию США она появилась в Белом доме. В Вашингтоне звезда показала эффектный образ total black.

Как и полагается наследнице многомиллионной сети отелей, 40-летняя Пэрис Хилтон борется за права слабых и менее защищенных. Сейчас она посвящает свои усилия детям и подросткам, страдающим от институционального насилия в детских домах. Свою публикацию на эту тему она разместила в газете The Washington Post.

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Образ Пэрис Хилтон в Белом доме

Для появления в Вашингтоне светская львица выбрала сдержанный аутфит в официальном стиле. На ней классический черный костюм с приталенным жакетом и широкими брюками прямого кроя. Поверх белой рубашки с воротником Пэрис Хилтон надела черную жилетку.

Этот выход блондинки обошелся без дерзких деталей. Из аксессуаров на ней только лаконичные серьги с камнями. Короткие волосы она оставила распущенными, а в Белом доме находилась в защитной маске.



Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы



​Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы



​Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы