Как и полагается наследнице многомиллионной сети отелей, 40-летняя Пэрис Хилтон борется за права слабых и менее защищенных. Сейчас она посвящает свои усилия детям и подросткам, страдающим от институционального насилия в детских домах. Свою публикацию на эту тему она разместила в газете The Washington Post.
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Образ Пэрис Хилтон в Белом доме
Для появления в Вашингтоне светская львица выбрала сдержанный аутфит в официальном стиле. На ней классический черный костюм с приталенным жакетом и широкими брюками прямого кроя. Поверх белой рубашки с воротником Пэрис Хилтон надела черную жилетку.
Этот выход блондинки обошелся без дерзких деталей. Из аксессуаров на ней только лаконичные серьги с камнями. Короткие волосы она оставила распущенными, а в Белом доме находилась в защитной маске.
Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы
Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы
Пэрис Хилтон в Белом доме / Фото с инстаграма светской львицы
Предыдущие образы Пэрис Хилтон
- С женихом Картером Руэмом звезда появлялась на публике в черно-белом платье длины миди с принтом в клетку;
- На "Вечернем шоу" с Джимми Фаллоном светская львица предстала в образе принцессы Disney – в блестящем мини платье со стразами от именитого бренда Philipp Plein.