Стивен Кинг эмоционально отреагировал на мятеж Пригожина в России: "Путин посеял ветер"
Источник:Стивен Кинг
Стивен Кинг отреагировал на новости в России о том, что Пригожин готовит мятеж против кремлевского диктатора. Писатель считает, что Путин сам своими действиями привел к этому, поэтому у него сейчас проблемы.
Популярный писатель Стивен Кинг, активно поддерживающий Украину, тоже не смог пропустить последние новости о перевороте в России. Он отреагировал в своем Твиттере.
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По его мнению, Путин сам в этом виноват.
Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать ураган. Слава Украине!,
– написал Стивен Кинг.
Напомним, что Стивен Кинг открыто поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. В частности, в начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine.
А в апреле Стивен призвал мировое сообщество чаще вспоминать о войне в Украине. В своих соцсетях писатель написал символическое сообщение в поддержку Украины.
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Что известно о перевороте в России: коротко
- Началось все со заявления Пригожина о том, что, мол, по указанию Кремля были атакованы тыловые позиции вагнеровцев. Впоследствии он уточнил, что примут участие в военных действиях около 25 тысяч боевиков.
- С реакцией на это не заставил себя ждать президент России Владимир Путин. В своем срочном обращении он начал сетовать, что "и так живем в трудные времена, против нас Запад", а здесь какие-то "лица" ставят свои амбиции выше.
- Активные боевые действия разворачиваются в Воронежской области – на трассе в этом регионе, ведущем в Москву.
- Российские СМИ сообщают, что в окрестностях Москвы якобы роют окопы и стоят БТР. Кроме того, колонны вагнеровцев двигаются в сторону Москвы, захватывая населенные пункты и новые территории