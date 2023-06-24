Популярный писатель Стивен Кинг, активно поддерживающий Украину, тоже не смог пропустить последние новости о перевороте в России. Он отреагировал в своем Твиттере.

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По его мнению, Путин сам в этом виноват.

Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать ураган. Слава Украине!,

– написал Стивен Кинг.

Напомним, что Стивен Кинг открыто поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. В частности, в начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine.

А в апреле Стивен призвал мировое сообщество чаще вспоминать о войне в Украине. В своих соцсетях писатель написал символическое сообщение в поддержку Украины.

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