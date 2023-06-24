Популярний письменник Стівен Кінг, який активно підтримує Україну, теж не зміг пропустити останні новини про переворот у Росії. Він відреагував у своєму Твітері.

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На його думку, Путін сам у цьому винен.

Путін посіяв вітер. Тепер він має пожинати буревій. Слава Україні!,

– написав Стівен Кінг.

Нагадаємо, що Стівен Кінг відкрито підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, на початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine.

А в квітні Стівен закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні. У своїх соцмережах письменник написав символічний допис на підтримку України.

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