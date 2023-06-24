Популярний письменник Стівен Кінг, який активно підтримує Україну, теж не зміг пропустити останні новини про переворот у Росії. Він відреагував у своєму Твітері.
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На його думку, Путін сам у цьому винен.
Путін посіяв вітер. Тепер він має пожинати буревій. Слава Україні!,
– написав Стівен Кінг.
Нагадаємо, що Стівен Кінг відкрито підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, на початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine.
А в квітні Стівен закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні. У своїх соцмережах письменник написав символічний допис на підтримку України.
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Що відомо про переворот у Росії: коротко
- Розпочалось все зі заяви Пригожина про те, що, мовляв, за вказівкою Кремля були атаковані тилові позиції вагнерівців. Згодом він уточнив, що братимуть участь у військових діях близько 25 тисяч бойовиків.
- З реакцією на це не забарився президент Росії Владімір Путін. У своєму терміновому зверненні він почав нарікати, що "і так живемо у важкі часи, проти нас Захід", а тут якісь "особи" ставлять свої амбіції вище.
- Активні бойові дії розгортаються у Воронезькій області – на трасі в цьому регіоні, що веде до Москви.
- Російські ЗМІ повідомляють, що на околицях Москви буцімто риють окопи й стоять БТР. Крім того, колони вагнерівців рухаються в бік Москви, захоплюючи населені пункти та нові території.