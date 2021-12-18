Перевела свой хейт на меня, – победитель "Холостячки" Задворный посмеялся над слезами Огневич

В финале второго сезона "Холостячки" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, но мужчина бросил ее через полтора месяца. Его до сих пор беспощадно хейтят в сети, но он считает, что во всем виновата сама певица.

В пост-шоу "Холостячки", которое вышло в эфир 10 декабря, публика узнала, что Злата Огневич и Андрей Задворный не вместе. После последнего выпуска второго сезона на мужчину льется много грязи. Он считает, что ситуацию подогрела сама артистка, которая плакала в студии и в инстаграм-сторис.

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Эти слезы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие, а в меня это полетело пулей, вся грязь вылилась на меня. То есть переворот своего хейта за весь сезон на меня... я верю в искренность этих слез, но когда на слезы наводится камера, то какие мотивы,

– резко высказался победитель "Холостячки".

После просмотра пост-шоу и эмоционального сообщения Златы Огневич у Задворного не осталось "никаких теплых чувств". Он не отказывается от слов о том, что "было больно" расходиться с "Холостячкой". Однако мужчина не считает, что он совершил что-то аморальное, за что его можно аж так хейтить.

"Негатив на меня идет такой, будто я бросил женщину, отобрал у нее квартиру, украл деньги, еще и двоих детей сделал и оставил ее саму, при том, что обещал любить всю жизнь. Мы встречались полтора месяца и разошлись абсолютно нормально. Да, по моей инициативе, но по-человечески", – добавил Андрей Задворный.

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Андрей Задворный о разрыве со Златой Огневич / Видео из инстаграма победителя "Холостячки"