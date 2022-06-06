Перестаю общаться, – Ольга Сумская заявила, что имеет близких людей среди "зомбированных" в России
Источник:TV5
Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о бойкоте русской культуры. Она поделилась, что только так можно достучаться до зомбированных россиян, среди которых ее близкие.
Из-за разрешения войны в Украине Россия испытывает бойкот не только на политической арене, но и культурной. Украинская актриса Ольга Сумская считает, что это один из способов доказать россиянам их неправоту.
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Ольга Сумская о бойкоте русского
Актриса призналась, что иногда получает сообщение от россиян с поддержкой. Но эти люди боятся публично выражать позицию.
Ну, а как иначе? Как иначе доказать этим миллионам зомби, зомбированных людей, которые смотрят то, что им показывают? Конечно, есть люди, которые понимают, и кстати их очень много, они мне пишут: "Оленька, мы вас поддерживаем, но мы не можем выйти и высказать свою позицию", потому что это сразу лишение работы, тюрьма, страшные вещи,
– сказала Ольга Сумская.
Звезда добавила, что мировой бойкот был для России неизбежен. Она также призналась, что имеет близких в России, так же "зомбированных".
"Мировой бойкот так или иначе должен произойти. Та стена, которая между нами сегодня, когда-нибудь будет разрушена, но, возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в Украине. Когда нам пишут и говорят, что вы сами себя бомбите, я не могу. Во-первых, я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые писали, что это мы сами себя бомбим", – отметила Ольга Сумская.
И среди них есть даже близкие люди, потому что у нас там есть родственники. И когда я слышу, что они так выражаются, я перестаю общаться. Весь мир должен сегодня дать против россиянам. Иначе нельзя,
– добавила она.
Дочь Ольги Сумской живет в России
- Напомним, дочь артистки Антонина Паперна живет в России и умалчивает войну в стране, где она родилась. Ольга Сумская признавалась, что Антонина не может уехать из страны-агрессора, потому что она в декрете.
- Игорь Кондратюк советовал Ольге Сумской прекратить общение с дочерью. Однако звезда резко ответила на это и подчеркнула, что не может повлиять на ситуацию.