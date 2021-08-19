Перешел все границы, – Леся Никитюк эмоционально ответила на шутки Дурнева из-за ее роста

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк возмущенно ответила на "шутки" шоумена Алексея Дурнева. Блогер говорил о том, что девушки ростом 183 сантиметра могут работать "только на железной дороге". Такие слова не на шутку разозлили Никитюк.

В одном из своих видеоблогов шоумен Алексей Дурнев высказался о высоких женщинах, особенно тех, рост которых превышает 180 сантиметров. Он считает, что с таким ростом можно "работать только на железной дороге".

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Мужчина также добавил, что "все красивые девушки – невысокие". Фрагмент видео украинская телеведущая и блогерша выложила в инстаграме.

Леся Никитюк ответила Дурневу

Знаменитость не выдержала чрезмерных шуток относительно своего роста. Она записала саркастическое видео, в котором показала себя проводницей в поезде. В ролике Леся Никитюк вспомнила и других высоких звезд – Екатерину Осадчую, Машу Ефросинину, Олю Полякову.

"Проводница Леся Ивановна Никитюк, поезд номер 1340 Киев – Лисичанск. Проходим, постель меняем, чай разносим. С детства вынуждена работать на железной дороге, так как ростом выше 180 и, соответственно, не хорошая. Но радует тот факт, что я здесь не сама. Со мной мои подруги, мои коллеги, от слова "колія", я передаю им привет. Маша Ефросинина – 12 вагон, Екатерина Осадчая – 16 вагон, Оля Полякова сегодня не на смене, привет", – высказалась в видео Никитюк.

Под видео телеведущая добавила, что в современном обществе недопустимо оскорблять людей из-за внешности. Она отметила, что Алексей Дурнев в своих видео не называет ее имени и закрывает лицо.

Я думала, что мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо. Но сейчас он перешел все границы. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: "Ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!"

– написала блогерша.

Для просмотра всех видео листайте вправо:

Заметим, что ранее поведение Алексея Дурнева осудила Маша Ефросинина. Звезда предложила мужчине принять участие в ее программе "Экзамен", а блогер согласился. Но впоследствии неожиданно заявил в инстаграм-сториз, что не пойдет на интервью, потому что Маша "не может понять – она ​​суперзвезда из прошлого или интервьюер".

Ефросинина ответила, что интересовалась Алексеем как личностью, но не хочет ждать его у себя в программе, если он позволяет себе так высказываться о женщинах. "Это то низко, Леша. Жаль, не по-мужски, не по-пацански", – отметила ведущая.

Реакция сети

Добавим, Алексей Дурнев закончил университет радиоэлектроники, но решил не работать по специальности и ушел в журналистику. Стал известен как автор программы "Дурнев + 1". Шоу было популярным, но перестало выходить через 3 года. После этого Алексей долго не появлялся на экранах, но с 2018 года занимается проэктами в блоге на ютубе: "Дурнев смотрит сториз" и "Дурнев портит все".

Читатели Леси Никитюк в основном поддерживают телеведущую и осуждают шоумена. В комментариях ее поддержали звезды – Александра Зарицкая и Маша Ефросинина.