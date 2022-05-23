В перерывах между концертами, – Сергей Бабкин рассказал, как проводит время с детьми
Источник:инстаграм Сергея Бабкина
Украинский певец Сергей Бабкин поделился как проводит время с детьми. Он рассказал, что потомки очень унывают из-за того, что почти не видят папу.
Украинский артист Сергей Бабкин в начале полномасштабной войны уехал за границу с семьей. Там он занимается проведением благотворительных концертов.
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Сергей Бабкин о детях
Исполнитель поделился, что вне выступлений он проводит время с семьей. Он объясняет детям почему не может быть с ними еще чаще.
В перерывах между благотворительными концертами… Много проводим время вне временного дома. Дети очень унывают. Говорим с ними, объясняем, что мы раньше могли отказаться от концертов и быть с ними. Сейчас Украина сильно нуждается в нашей помощи, поэтому нам приходится часто ехать,
– рассказал Сергей Бабкин.
"Спасибо нашей маме и нашей няне за помощь! Спасибо всем, кто помогает Украине", – добавил музыкант.
Сергей Бабкин с детьми / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
Ранее жена Сергея Бабкина признавалась, что раскиснуть ей не разрешают дети. Она делилась забавным случаем из жизни.
"Вчера Елисей смотрел урок по английскому языку и в самом начале он громко ответил: "Мы из Украины!". Он сказал это на украинском языке. При том, что он еще не учил язык. И в этот момент у меня появилась огромная гордость, сила, вера! Мои дети дают мне силу! Наши воины рождают гордость! Мои люди вселяют веру! Когда есть такая защита, то исчезают какие-либо сомнения и ты знаешь, что все будет хорошо", – рассказывала Снежана Бабкина.