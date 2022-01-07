Пела, пока не дадут деньги, – MamaRika вспомнила, как на Рождество колядовала в электричке

Певица MamaRika родилась и выросла на Львовщине, поэтому все рождественские традиции известны ей с детства. Именно благодаря колядкам она поняла, что станет певицей. Забавную историю о том, как артистка собрала мешок карбованцев в электричке, читайте в эксклюзиве 24 канала.

В детстве MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) всегда ездила на Рождество в деревню. Из Червонограда семья добирались электричкой, что само собой небыстро. Дорога занимала половину, а то и больше дня, поэтому будущая звезда всячески развлекала себя. Как ни странно, едва ли не самое яркое ее рождественское воспоминание произошло именно в электричке.

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Как MamaRika колядовала в электричке

В 3 или 4 года артистка знала только одну колядку "Нова радість стала". Поэтому решила "подзаработать" еще до того, как приедет к родне в село.

"Поскольку я знала одну колядку "Нова радість стала", я решила пойти поколядовать по вагону. Мама понимала, что я в ее поле зрения, и отпустила меня походить", – вспоминает MamaRika.

Так, в течение целого часа кроха колядовала по всему вагону. "Нова радість стала" она пела у каждого пассажира до тех пор, пока он не положит в мешочек карбованец. Тогда ходила именно такая валюта.

Я стояла возле каждого пассажира электрички и пела на репите "Нова радість стала" до того момента, пока он не даст мне денег. Я брала измором, пока человек не достанет карбованец. После этого я точно поняла, что буду певицей,

– со смехом вспоминает MamaRika.

Через час будущая артистка наколядовала целый мешок карбованцев. Она до сих пор считает, что это был ее первый бизнес. Однако все заработанное пришлось раздать назад, ведь мама девочки схватилась за голову, когда увидела кучу денег. Так певице остались только чаевые.

"Самое обидное, что в конце истории мама сказала, что я должна пойти и отдать все эти деньги обратно людям, потому что это противозаконно", – заключила MamaRika.

MamaRika / Фото с инстаграма певицы

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