В рамках интервью 24 канала Александр рассказал, что его отношение к россиянам сперва изменилось после отсутствия реакции его бывших знакомых о войне. А потом после событий в Буче и других деоккупированных городах. Он убежден, что все русские – империалисты, в том числе такие известные персоны, как Дудь и Собчак. Вместе с этим он дал совет для всех украинцев, как узнать – действительно ли россиянин против войны, или нет.

Читайте интервью полностью Они все империалисты, – интервью с Педаном о россиянах, шоу-бизнесе и проекте "Универ CHEK"

Узнать "хорошего русского" – очень легко. Просто спросить: "Чей Крым?" Они ведь все империалисты. Меня очень начало раздражать, когда начали писать: "О, там что Дудь написал, ой Собчак". Если вы посмотрите на их риторику, то они такие же империалисты, как все,

– отметил Педан.

Ведущий говорит, что даже когда Дудь выдает видео об украинцах и войне, "в нем красной лентой будет написано, что украинцев якобы принимают россияне в Европе".

"Что бы они не говорили, в конце или между строк будет нарратив, что россия – хорошая страна, защищающая, не все такие плохие, есть "хорошие русские", а санкций накладывать не надо и так далее... Все равно они будут продвигать свои российские нарративы. Это их риторика, и не надо вестись на ту всю хр*нь", – констатирует Александр.

Педан также добавил, что в какой-то момент ему стало все равно – что они говорят, выставят ли кто-то из россиян слово "война" в инстаграмме. Он знает, что это вообще ничего не изменит. А искать причины этому не верить – это нивелировать вообще все, что делают Вооруженные Силы Украины.

Все, кто промолчал и не пытался бороться – все они плохие и причастны к войне и смертям. Им должно быть и будет когда-нибудь ужасно стыдно, когда они выйдут из гипноза и все поймут. Психологи говорят, что они будут все "отрицать", найдут зло типа путина, которого они сейчас обожают и носят на руках, а потом скажут, во всем виноват он, а не они,

– говорит ведущий.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате: