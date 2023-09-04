Павел Зибров записал дуэт с "клоном" Винника: о чем песня и как на нее реагирует сеть

4 сентября 2023, 15:28
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Павел Зибров

На днях народный артист Украины Павел Зибров порадовал поклонников новостью о выходе песни. Как оказалось, он записал дуэт с Андреем Кравченко, которого часто сравнивают с Олегом Винником.

Певцы поделились отрывками из их дуэта в социальных сетях. Вместе они исполнили трек "Душі криниця", в котором рассказывают о том, что где бы ты ни был, а душа всегда зовет домой к родителям.

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Павел Зибров записал дуэт с Андреем Кравченко

Артисты рассказали, что релиз песни состоится совсем скоро. Также они показали, что снимают клип на композицию. Съемки проходят прямо в центре столицы на Крещатике.

Реакция сети

Фанам очень понравилось совместное исполнение трека Андреем и Павлом. Под публикацией они написали много приятных слов о песне. Некоторые из них отметили, что уже очень ждут премьеру трека:

  • "Красавчики! У Андрея тембр как у Винника";
  • "Очень красиво и душевно";
  • "Очень хорошо";
  • "Как же душевно! До самого сердца, до глубины души";
  • "Прекрасные";
  • "Это столь магнетически и прекрасно. Спасибо";
  • "Очень хорошо. Дуэт супер";
  • "Супер";
  • "Очень хорошо, жду полную версию";
  • "Вау. Очень хорошо".
В конце лета украинские артисты презентовали несколько новых треков на разную тематику. Подборку всех музыкальных новинок о любви и не только ищите в материале 24 Канала.
Автор: Софія Хомишин