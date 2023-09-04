Павел Зибров записал дуэт с "клоном" Винника: о чем песня и как на нее реагирует сеть

На днях народный артист Украины Павел Зибров порадовал поклонников новостью о выходе песни. Как оказалось, он записал дуэт с Андреем Кравченко, которого часто сравнивают с Олегом Винником.

Певцы поделились отрывками из их дуэта в социальных сетях. Вместе они исполнили трек "Душі криниця", в котором рассказывают о том, что где бы ты ни был, а душа всегда зовет домой к родителям.

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Павел Зибров записал дуэт с Андреем Кравченко

Артисты рассказали, что релиз песни состоится совсем скоро. Также они показали, что снимают клип на композицию. Съемки проходят прямо в центре столицы на Крещатике.

Реакция сети

Фанам очень понравилось совместное исполнение трека Андреем и Павлом. Под публикацией они написали много приятных слов о песне. Некоторые из них отметили, что уже очень ждут премьеру трека:

"Красавчики! У Андрея тембр как у Винника";

"Очень красиво и душевно";

"Очень хорошо";

"Как же душевно! До самого сердца, до глубины души";

"Прекрасные";

"Это столь магнетически и прекрасно. Спасибо";

"Очень хорошо. Дуэт супер";

"Супер";

"Очень хорошо, жду полную версию";

"Вау. Очень хорошо".