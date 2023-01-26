Павел Зибров высказался о Повалий, котору "защищает" Россия, и призвал лишить ее гражданства

На днях предательница Таисия Повалий дала интервью российским СМИ, где открыто поддержала войну в Украине. Павел Зибров, которій ранее дружил с гастролершей, эмоционально ответил ей.

Предательница заявила, что не понимает, за что 8 лет убивали людей на Донбассе. Из риторики Повалий ясно, что в этих убийствах она обвиняет украинцев. Артистка упорно поддерживает зверства и террор, которые сейчас Россия совершает в Украине. Павел Зибров считает, что за такие высказывания поклонницу путинского режима нужно лишить не только звания народной артистки Украины, но и гражданства.

Читайте также Жена Григория Решетника призналась, на каком языке они общаются дома

Павел Зибров об предательнице Повалий

До 2014 года Зибров и Повалий были друзьями. Однако из-за разных политических взглядов отношения между ними стали другими. Сейчас артист отмечает, что для него не существует такого человека, как Повалий, и призывает лишить ее гражданства.

Для меня ее нет – такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Полагаю, за такую риторику нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства Украины,

– подчеркнул артист.

Зибров пожелал предательнице "оставаться в своей России", поскольку теперь ей навсегда закрыта дорога в Украину. Наш народ никогда не простит ей поддержки пыток, убийств, всего того, что россияне уже почти год делают с людьми в разных уголках Украины.

Пусть остается в своей родной России и никогда не вступает на украинскую землю. Вслед за российским кораблем дорога,

– подытожил Зибров.

Напомним, недавно Зибров рассказывал, что дружил с гастролершей 28 лет. После того как Таисия Повалий развлекала московскую публику 9 мая 2022 года, выступая на пропагандистских концертах, артист пытался достучаться до предательницы. Что интересно, она спела на фоне украинской символики песню "Рідна мати моя", в контексте приплев это к тому, что с нацизмом боролись люди разных национальностей. Однако Повалий не отвечала другу из Украины. Также игнорировал сообщение ее муж. Так что Зибров устал, больше не хочет называть фамилии предателей, потому что в этом нет никакого смысла.