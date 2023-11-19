Невозможно, чтобы все было гладко, – Зибров честно сказал, в чем секрет успешного брака

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал, как им с женой удается поддерживать длительные и теплые отношения.

Павла Зиброва и его жену Марину считают одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Они состоят в браке почти 30 лет.

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Зибров поделился секретом счастливых отношений

По словам артиста, в любых отношениях не может быть все просто, всегда будут возникать трудности. Однако самым важным в отношениях считает умение слышать и прислушиваться друг к другу.

Ценить то, что должен, развиваться, быть интересным партнеру, наполнять жизнь красками. Хоть сейчас это и сложно, но доставлять удовольствие – то помыть посуду после ужина, или купить любимые конфеты. Ценить поддержку, прислушиваться к критике, совершенствоваться, как можно качественно проводить время вместе,

– рассказал он.

Певец поделился, изменились ли отношения с женой из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Особенно во время войны отношения не изменились. Да, если ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте,

– подчеркнул Павел.

Также Зибров отметил, как сказывается работа на их взаимоотношениях. Ведь певец часто советуется со своей женой Мариной по поводу своих песен.

Маринка – это мой первый советник. Я могу принести песню, мы долго ее обсуждаем, что-то нравится, что-то нет. То есть, это процесс и, конечно, эмоции могут быть разными, и в творчестве расхождения бывают, это нормально, но мы всегда приходим к общему знаменателю,

– добавил артист.

Об отношениях певца с женой

В августе Павел Зибров отметил сразу два праздника. Первое – день рождения жены, а второе – годовщина свадьбы вместе с Мариной. Певец написал много приятных слов женщине, а также посвятил особую песню – "Любовь".

В 2019 году пара решила отметить 25-ю годовщину своего брака. Они пошли к алтарю второй раз. Церемония состоялась в одном из изысканных ресторанов Киевской области. Зибров надел светлый костюм и бутоньерку жениха. А вот Марина выбрала пышное свадебное платье без фаты. Женщина держала в руках нежный букет из любимых цветов, подаренных ей мужчиной.

Известно, что Павел и Марина познакомились в 1992 году. Певец встретил любимую на одном из творческих вечеров. Через два года пара вышла замуж. Они воспитывают общую дочь Диану. Также у Зиброва сын Сергей от первого брака, а у Марины – сын Александр от предыдущих отношений.