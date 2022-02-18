В пастельном кардигане: жена Григория Решетника покорила уютным образом

Жена известного телеведущего Григория Решетника продемонстрировала новый образ. Она позировала в белом наряде и кардигане.

Звездная жена Кристина Решетник поделилась на личной странице в инстаграме новыми фото. Она показала прогулку по Киеву.

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Образ Кристины Решетник

Жена Григория Решетника позировала перед камерой на улицах города. Она предстала в белоснежной водолазке и лосинах. Сверху Кристина надела шерстяной кардиган пастельных цветов с бахромой.

Звездная возлюбленная сочетала наряд с черно-синими кроссовками и стильной сумочкой, которую накинула через плечо. В руках она держала стакан с кофе.

Кристина Решетник почти не дополняла образ аксессуарами. Она распустила волосы, а черты лица подчеркнула легким макияжем.

Жить, радоваться, любить. А еще благодарить за все. Мой девиз,

– написала Кристина.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники активно комментируют новые фото Кристины Решетник: