Аутентичная песня "Парова машина" стала вирусной: как появился новый хит тиктока

Забытая украинская песня "Парова машина" стала хитом социальных сетей. Этому поспособствовала девушка-студентка Ярина, исполнившая композицию в своей интерпретации.

На днях в тектоке и других социальных сетях стала вирусной аутентичная украинская песня "Парова машина". Этому помогла студентка-филологиня Ярина Квасний.

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Новый хит "Парова машина"

Ярина Квасний опубликовала видео около недели назад, на котором акапельно поет "Парову машину". Девушка отметила, что это был импровизированный ролик и его переосмысление песни.

Студентка добавила, что это ее видение исполнения композиции группой Dakh Daughters – украинского женского коллектива. Но и не только Dakh Daughters пели "Парову машину", но еще и до них композицию исполняли украинские хоры и другие музыканты.

Ярина Квасний – "Парова машина": видео

За неделю песня в исполнении Ярины собрала более 5,7 миллиона просмотров и полмиллиона предпочтений. Под это снимают песни и другие украинцы. К примеру, Центр противодействия дезинформации опубликовал видео, как под композицию танцуют воины ВСУ.

Интересно, что в сети распространилась не только песня, но и другие переосмысления. Да, украинские музыканты создают танцевальные и ремиксы, оживляя пение. К примеру, битмейкер TeeKai создал ремикс на исполнение Ярины – его видео собрало около 600 тысяч просмотров.

Ярина Квасний и TeeKai – "Парова машина": смотрите видео онлайн

В комментариях хвалят Ярину и восхищаются украинскими музыкантами и аутентичными песнями:

"Какой крутой голос";

"Если кто захочет петь у меня под окнами ночью – так, пожалуйста";

"Какой голос волшебный";

"Какой сильный голос, он просто заполняет пространство";

"Нужна полная версия".

Текст песни "Парова машина"

Була в мене парова машина,

А я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Ой валя, ой валя

Була в мене сіренька хустина,

Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,

Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Ой валя, ой валя.