"Лицо не такое": фаны подозревают Papa music в применении дипфейка Wellboy – видеодоказательство

В тиктоке завирусилось видео Антона Велбоя под его новый трек "Пустоцвет". Однако поклонники подозревают, что лейбл Papa music, с которым певец весной разорвал сотрудничество, решил воспользоваться современными технологиями и использовал дипфейк в новом видео исполнителя.

Известно, что после разрыва контракта с лейблом Антон Велбой не имеет доступа к своим официальным страницам на стриминговых платформах. Следовательно, вероятно, что трек "Пустоцвет" вышел без согласия певца.

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Видео на странице Wellboy с дипфейком

В коротком видео Велбой вроде бы поет под свою новую песню. Однако когда человек поворачивает голову, можно заметить, что на лице есть маска. Кожа головы и само лицо имеют разный цвет. К тому же они несинхронно двигаются.

Следует отметить, что ни лейбл, ни сам исполнитель пока не прокомментировали эту ситуацию.

Реакция сети

Поклонники сразу обратили внимание, что на видео с певцом что-то не так:

"У нас какая-то хроническая проблема с дипфейками, сначала СТБ, теперь это";

"Я тоже заметила, что лицо какое-то не такое, как у Антона";

"Я когда увидела видео, почувствовала дискомфорт, будто что-то изменилось в нем. Но не сразу поняла, что это маска";

"Форма головы даже не такая, как у Антона".

Что известно о скандале между Wellboy и лейблом Papa music: главное

С 2021 года Велбой сотрудничал с Юрием Бардашем. Но тот во время полномасштабного вторжения отметился рядом пророссийских заявлений, а затем сбежал в Россию, поэтому Антон разорвал с ним сотрудничество.

В декабре Wellboy присоединился к продюсерскому центру и лейблу Papa music. Но уже в апреле певец заявил, что идет из продюсерского центра, потому что хочет двигаться самостоятельно.

Следовательно, один из основателей лейбла Евгений Триплов рассказал, что контракт с Wellboy должен был продолжаться до 2028 года, а за досрочное расторжение артист должен выплатить лейблу 2 миллиона долларов.

Papa music заявляют, что, несмотря на запрет, Антон Вельбой продолжает выступать со старыми хитами. Все такие случаи фиксируются юристами Papa music и будут переданы в суд.

В июне продюсерский центр выпустил песню "Документы в Действии" от имени Wellboy. Продюсеры говорят, что в этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. Так что они решили презентовать одну из песен. По словам певца, слова трека "Документы в Действии" писал он лично. Кроме того, в треке звучит его голос.