"Лицо не такое": фаны подозревают Papa music в применении дипфейка Wellboy – видеодоказательство

1 августа 2023, 17:13
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Wellboy

В тиктоке завирусилось видео Антона Велбоя под его новый трек "Пустоцвет". Однако поклонники подозревают, что лейбл Papa music, с которым певец весной разорвал сотрудничество, решил воспользоваться современными технологиями и использовал дипфейк в новом видео исполнителя.

Известно, что после разрыва контракта с лейблом Антон Велбой не имеет доступа к своим официальным страницам на стриминговых платформах. Следовательно, вероятно, что трек "Пустоцвет" вышел без согласия певца.

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Видео на странице Wellboy с дипфейком

В коротком видео Велбой вроде бы поет под свою новую песню. Однако когда человек поворачивает голову, можно заметить, что на лице есть маска. Кожа головы и само лицо имеют разный цвет. К тому же они несинхронно двигаются.

Следует отметить, что ни лейбл, ни сам исполнитель пока не прокомментировали эту ситуацию.

Реакция сети

Поклонники сразу обратили внимание, что на видео с певцом что-то не так:

  • "У нас какая-то хроническая проблема с дипфейками, сначала СТБ, теперь это";
  • "Я тоже заметила, что лицо какое-то не такое, как у Антона";
  • "Я когда увидела видео, почувствовала дискомфорт, будто что-то изменилось в нем. Но не сразу поняла, что это маска";
  • "Форма головы даже не такая, как у Антона".
К слову, 27 марта на телеканале СТБ должно было выйти новое шоу с названием "Последнее письмо любимого". Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины. Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина украинцем Дмитрием Саранковым. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры. Впрочем, после нескольких дней громкого обсуждения украинцев в соцсетях анонс сериала удалили, а показ решили отложить. На официальных страницах СТБ появилась информация об отложении показа.

Что известно о скандале между Wellboy и лейблом Papa music: главное

  • С 2021 года Велбой сотрудничал с Юрием Бардашем. Но тот во время полномасштабного вторжения отметился рядом пророссийских заявлений, а затем сбежал в Россию, поэтому Антон разорвал с ним сотрудничество.
  • В декабре Wellboy присоединился к продюсерскому центру и лейблу Papa music. Но уже в апреле певец заявил, что идет из продюсерского центра, потому что хочет двигаться самостоятельно.
  • Следовательно, один из основателей лейбла Евгений Триплов рассказал, что контракт с Wellboy должен был продолжаться до 2028 года, а за досрочное расторжение артист должен выплатить лейблу 2 миллиона долларов.
  • Papa music заявляют, что, несмотря на запрет, Антон Вельбой продолжает выступать со старыми хитами. Все такие случаи фиксируются юристами Papa music и будут переданы в суд.
  • В июне продюсерский центр выпустил песню "Документы в Действии" от имени Wellboy. Продюсеры говорят, что в этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. Так что они решили презентовать одну из песен. По словам певца, слова трека "Документы в Действии" писал он лично. Кроме того, в треке звучит его голос.

Автор: Софія Хомишин