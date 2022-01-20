В панаме и черном костюме: Джамала отдыхает в Египте

Популярная певица Джамала зимний отпуск проводит в солнечном Египте. Артистка демонстрирует в сети стильные образы для пляжных прогулок.

Джамала присоединилась к числу своих коллег, которые зимой предпочитают отдых в теплых странах у моря. Знаменитость опубликовала несколько новых кадров из Египта.

Смотрите также Джамала позировала с мужем и детьми на берегу моря в Египте: трогательные семейные фото и видео

Пляжный look Джамалы в Египте

Звезда уже неоднократно бывала в Египте и каждый раз берет туда стильные аутфиты, которыми очаровывает публику. На одну из прогулок Джамала надела черный льняной костюм, состоявший из брюк и рубашки. Под рубашкой была футболка цвета хаки с дырочками.

Поскольку прогулка была по песку, то исполнительница выбрала удобную обувь – сандалии. Ее аутфит довершил трендовый аксессуар – панама, а на лице были большие солнцезащитные очки с черными линзами. На шее у артистки красовались цепочки, а в ушах – серьги. Волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику.

"Дама в панамке вышла патрулировать пляж", – с иронией написала артистка под фото.

Джамала в Панаме и черном костюме / Фото из инстаграма певицы