Лимит боли исчерпан, – Маша Ефросинина возложила цветы и игрушки на место трагедии в Броварах

Украинская телеведущая Маша Ефросинина приехала в Бровары, где произошла катастрофа с падением вертолета. Она возложила на место трагедии цветы и игрушки, обратившись к мировому сообществу.

Трагедия в Броварах запомнилась для украинцев как еще один черный день для страны, когда погибли мирные люди. Место трагедии решила посетить обратившаяся к миру Маша Ефросинина.

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Маша Ефросинина приехала в Бровары

Телеведущая и интервьюерка приехала в детский сад в Броварах и возложила на место трагедии цветы и игрушки, которые туда ставят местные. Маша Ефросинина обратилась к мировому сообществу с просьбой остановить ежедневно произошедшие в Украине катастрофы.

Это то самое место в Броварах. Вы можете увидеть, как оно выглядит после произошедшей вчера трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ад, через который украинцы проходят каждый день. Каждый день в Украине выглядит так. Надеюсь, однажды мы сможем это остановить,

– поделилась звезда.

Также ведущая показала разбитое окно детского сада. Однако Машу остановили во время съемки ролика. "Весь лимит трагедий и боли для одной страны давно исчерпан, но трагедии не заканчиваются. Сейчас россияне унесли жизни примерно 500 детей", – добавила Ефросинина.

Видео Ефросининой из Броваров:



Ефросинина в Броварах / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды реагировали на трагедию в Броварах

, утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет ГСЧС – все на борту погибли. Руководство МВД, которое находилось на борту вертолета, летело в одну из прифронтовых областей. В результате катастрофы пожар задел детский сад, погиб один ребенок.

Елена Зеленская на момент крушения находилась с рабочим визитом в Давосе. Утром 18 января она должна была выступать на одном из мероприятий, перед которым узнала о трагедии в Броварах и расплакалась. Погибших почтили минутой молчания.

Святослав Вакарчук и Тина Кароль лично знали руководство МВД. Поэтому для них трагедия стала личной. Другие знаменитости также выразили соболезнования погибшим и потерявшим родных и близких.