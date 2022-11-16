"НАТО не впишется": Тарас Тополя о падении российских ракет в Польше
Источник:инстаграмм Тараса Тополи
15 ноября российские военные нанесли массовые ракетные удары по территории Украины. Во время этого осстрела ракеты упали и на территории Польши, являющейся членом НАТО. Но, по мнению Тараса Тополи, даже в таком случае НАТО не будет действовать против агрессора.
Российские ракеты упали в Пшеводове в Грубешевском районе. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями. Впервые за время полномасштабной войны из-за массированного обстрела российскими войсками снаряды упали на территорию страны НАТО.
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Тарас Тополя о падении ракет в Польше
Лидер группы "Антитела" высказал свое мнение по поводу падения российских ракет на территории Польши. Поскольку это страна НАТО, именно Альянс должен дать решительный ответ. Зато все больше заявлений о том, что члены НАТО не уверены, что это была российская ракета, запущенная с территории России.
Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит тешить себя иллюзиями, поскольку НАТО не вступит в эту войну. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших граждан Польши. А также обратился к украинцам.
Несколько напоминаний всем: Россия – государство-террорист, НАТО не впишется, 5 статья коллективного договора – забудьте. И не обольщайтесь иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов. При поддержке союзников. Да победим!
– написал Тарас.
Тарас Тополя о ракетном ударе по территории Польши / Фото с инстаграмма артиста
Падение российских ракет в Польше: главное
- Информация о взрыве поступила около 15.40. Тогда стало известно, что на ферме внезапно разразился трактор. Вскоре появились дополнительные данные о том, что это могли повлечь за собой российские ракеты.
- Ракета упала в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью, расположено в 6 километрах от границы с Украиной.
- В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.
- Президент Анджей Дуда созвал Совбез. Его заседание состоится ближе к полудню 16 ноября. Кроме того, он настаивал на срочной встрече членов НАТО.
- В США имеют предварительные оценки, что на территории Польши могла упасть ракета украинского ПВО.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не думают останавливаться на Украине. Таким образом они решили атаковать Польшу.