В 2003 году Оззи Осборн попал в серьезную аварию на квадроцикле. Тогда ему в тело вставили металлические пластины. Они сместились в 2019 году из-за того, что музыкант упал. В начале этого года Оззи перенес четвертую операцию.

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Оззи Осборн мечтает о последнем концерте

Это действительно вывело меня из строя. Вторая операция пошла кардинально не так и фактически оставила меня калекой. Я думал, что буду активным после второй и третьей, но они вставили мне блядский прут в позвоночник. Нашли опухоль в одном из позвонков, так что пришлось все это доставать. Это довольно тяжело,

– признался Оззи Осборн.

Несмотря на рак и болезнь Паркинсона, Оззи Осборн мечтает устроить последнее шоу и попрощаться с поклонниками.

"Независимо от причин моя цель – работать и делать шоу. Если я не смогу продолжать делать шоу регулярно, я просто хочу быть достаточно здоровым, чтобы сделать одно шоу, где я могу сказать: "Привет, ребята, спасибо за мою жизнь". Это то, над чем я работаю, и если упаду мертвым в конце концерта, это будет смерть счастливого человека", – добавил музыкант.



Оззи Осборн / Фото Rolling Stone

Оззи Осборн ушел со сцены