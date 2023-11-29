В 2003 году Оззи Осборн попал в серьезную аварию на квадроцикле. Тогда ему в тело вставили металлические пластины. Они сместились в 2019 году из-за того, что музыкант упал. В начале этого года Оззи перенес четвертую операцию.
К слову Во время отдыха в Африке: Оля Полякова пожаловалась на плохое самочувствие
Оззи Осборн мечтает о последнем концерте
Это действительно вывело меня из строя. Вторая операция пошла кардинально не так и фактически оставила меня калекой. Я думал, что буду активным после второй и третьей, но они вставили мне блядский прут в позвоночник. Нашли опухоль в одном из позвонков, так что пришлось все это доставать. Это довольно тяжело,
– признался Оззи Осборн.
Несмотря на рак и болезнь Паркинсона, Оззи Осборн мечтает устроить последнее шоу и попрощаться с поклонниками.
"Независимо от причин моя цель – работать и делать шоу. Если я не смогу продолжать делать шоу регулярно, я просто хочу быть достаточно здоровым, чтобы сделать одно шоу, где я могу сказать: "Привет, ребята, спасибо за мою жизнь". Это то, над чем я работаю, и если упаду мертвым в конце концерта, это будет смерть счастливого человека", – добавил музыкант.
Оззи Осборн / Фото Rolling Stone
Оззи Осборн ушел со сцены
- Оззи Осборн признавался, что страдает из-за болезни Паркинсона, вызванной травмой спины и шеи. В 2020 году он жаловался на мучительную боль и рассказывал, что чувствует холод и онемение в конечностях.
- Рок-легенда перестал часто появляться на публике. В ноябре 2022 года его заметили в Беверли-Хиллз, где он показался седой и имел в руках трость.
- В феврале Оззи Осборн объявил, что вынужден уйти со сцены. Несмотря на лечение, его тело остается физически слабым. Поэтому он не способен гастролировать.