У 2003 році Оззі Осборн потрапив у серйозну аварію на квадроциклі. Тоді йому в тіло вставили металеві пластини. Вони зрушилися у 2019 році через те, що музикант впав. На початку цього року Оззі переніс четверту операцію.

До слова Під час відпочинку в Африці: Оля Полякова поскаржилася на погане самопочуття

Оззі Осборн мріє про останній концерт

Це справді вивело мене з ладу. Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду активним після другої та третьої, але вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це діставати. Це досить важко,

– зізнався Оззі Осборн.

Попри рак та хворобу Паркінсона Оззі Осборн мріє влаштувати останнє шоу та попрощатися з шанувальниками.

"Незалежно від причин, моя мета – працювати та робити шоу. Якщо я не зможу продовжувати робити шоу регулярно, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: "Привіт, хлопці, дякую за моє життя". Це те, над чим я працюю, і якщо впаду мертвим наприкінці концерту, це буде смерть щасливої людини", – додав музикант.



Оззі Осборн / Фото Rolling Stone

Оззі Осборн пішов зі сцени